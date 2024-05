Juve, bordata della Christillin: «C'è stata una voragione con l'Inter»

Le parole di Evelina Christillin, membro del Consiglio Fifa e tifosa della Juve, sulla stagione dei bianconeri

Evelina Christillin, membro del Consiglio Fifa e tifosa della Juve, ha commentato la stagione bianconera (facendo ampio riferimento all’Inter) a margine di un convegno tenutosi a Firenze.

«Non è stata una stagione straordinaria, va detto, ma se arriveranno almeno queste due cose, ossia la vittoria in Coppa Italia e la qualificazione in Champions League, che erano poi gli obiettivi della società e di Allegri, le diamo un 6. La stagione della Juventus non è che sia stata trionfale però ormai si è a un passo dall’ottenimento della qualificazione in Champions League, che poi era uno degli obiettivi. All’inizio si era partiti forse un po’ troppo ottimisti riguardo allo scudetto, c’è stata una voragine fra l’Inter e le altre squadre, quindi molti complimenti all’Inter. Vediamo come andrà la finale di Coppa Italia. Io purtroppo non la vedrò perché sarò a Bangkok per il congresso della Fifa. Sto seguendo la Fiorentina con grande attenzione. Siccome la finale di Conference sarà il 29 maggio ad Atene, vorrei tantissimo poterci andare con una squadra italiana in finale, che ovviamente è la Fiorentina. L’altro giorno la vittoria è stata acchiappata nel finale con un certo panico, però insomma, si parte con un 3 a 2, vediamo che cosa succederà sul campo del Bruges. Tifo Fiorentina alla grandissima e spero di vederla in campo il 29 ad Atene»