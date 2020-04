Scudetto del Cuore, Spadafora: «Bella iniziativa»

Il ministro dello Sport Spadafora ha commentato l’iniziativa dello Scudetto del Cuore proposta dalla FIGC

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha commentato con entusiasmo l’iniziativa avanzata dalla FIGC di assegnare lo Scudetto del Cuore alla nazionale dell’Emergenza, composta dagli operatori sanitari che si sono distinti nella lotta contro il Coronavirus.

«Bella iniziativa della FIGC che ha deciso di assegnare uno scudetto simbolico a tutti coloro che non hanno mai smesso di esserci in questi giorni. Medici, infermieri, operai, dipendenti, commessi, forze dell’ordine: sono loro i campioni in questo momento», ha scritto Spadafora su Facebook.