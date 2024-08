Scuffet Milan: affare in stand by, ecco le richieste del Cagliari

Scuffet al Milan, la trattativa va in stand by: le richieste del Cagliari per il portiere non convincono i rossoneri

Tutto fermo. Dopo l’infortunio di Sportiello il Milan ha deciso di muoversi sul mercato in cerca di un sostituto. Piace Scuffet ma l’affare è in stand by:

come riportato da Sky Sport la trattativa per il portiere non si sblocca perché il Cagliari chiede tanto per il prestito. Non è da escludere che alla fine il club rossonero potrebbe decidere alla fine di restare così e non fare nessun colpo nel reparto.