Sebino Nela su Anguissa: «Una bestia a livello fisico e tecnico»

L’ex giallorosso Sebino Nela ha elogiato il Napoli e l’acquisto di Anguissa da parte degli azzurri

Sebino Nela, ex calciatore e bandiera della Roma, in esclusiva a CalcioNews24 ha parlato anche del Napoli elogiando l’acquisto di Frank Anguissa.

ANGUISSA – «Non so se quella di Spalletti sia la squadra più forte, ma è certamente tra le più forti. Ha tanta qualità, così come i rossoneri. Sono andati a prendere Zambo Anguissa che sta facendo delle cose eccezionali, una bestia a livello fisico e tecnico, molto bravo».

