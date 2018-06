Il progetto dell’inserimento delle seconde squadre

Parte un nuovo progetto per ciò che concerne la storia del calcio italiano. Per la prima volta alcuni dei maggiori club, potranno iscrivere la propria seconda squadra nel campionato di Lega Pro. Queste per potervi partecipare dovranno seguire alcuni criteri specifici redatti dalla Figc che illustreremo qui di seguito, in maniera tale da comprendere meglio il meccanismo che norma questo sistema.

I tre criteri fondamentali

Per poter esprimere una squadra B i club interessati dovranno necessariamente possedere determinati requisiti, espressi in maniera chiara da tre criteri fondamentali. Gli stessi infine daranno luogo ad una classifica finale, che esprimerà la graduatoria dei migliori club in grado di poter richiedere l’utilizzo della squadra B. Il primo criterio avrà un’incidenza sulla composizione della classifica del 40% mentre il secondo ed il terzo entrambi del 30. Il criterio A consiste nell’aver all’interno della propria rosa il maggior numero di giovani calciatori convocati in nazionale under 21 o under 15. Questo consente di possedere un vivaio sempre fertile e in grado di sviluppare il maggior numero di talenti italiani. Per ciò che concerne questo primo punto, la classifica attuale per club mette in evidenza una graduatoria espressa dai punteggi seguenti: Atalanta 20, Inter 19, Juventus 17, Roma 16, Fiorentina 15, Torino 14. Il criterio B invece è determinato dalla posizione ottenuta nella classifica finale dell’ultimo campionato disputato, in questo caso la graduatoria sarebbe la seguente: Juventus 20, Napoli 19, Roma 18, Inter 17, Lazio 16, Milan 15, Atalanta 14, Fiorentina 13, Torino 12. Infine il criterio C è determinato dalla media degli spettatori presenti allo stadio nelle annate che intercorrono dal 2012/2013 fino al campionato 2016/2017.

La classifica finale

Dalla composizione delle tre classifiche espresse dai tre criteri, che ricordiamo incidono in maniera percentuale come prima descritto, viene stilata una classifica finale che determina la possibilità di poter iscrivere la propria seconda squadra nel campionato di Lega Pro. Attualmente la classifica finale è la seguente: Inter 18.7, Juventus 18.2, Milan 17.4, Roma 16.9, Atalanta 14.9, Fiorentina 14.4, Napoli 12.5, Torino 12.2, Lazio 11.5, Genoa 10.8, Sassuolo 9.2, Sampdoria 8.8, Udinese 8.5, Chievo 7.1, Empoli 7.0, Bologna 6.6, Cagliari 6.3, Spal 4.5, Parma 3.5 . Ovviamente le squadre che decideranno di partecipare al torneo di Lega Pro dovranno farlo essendo inserite nel girone della propria regione di competenza, disputando le partite casalinghe in uno stadio che sia a norma per disputare il campionato in questione, ed infine dovranno versare una tassa d’iscrizione di 1,2 milioni di euro.