Sekulov Carrarese, è ufficiale il suo addio alla Sampdoria! Ecco la nota del club blucerchiato

Sampdoria: Nikola Sekulov ceduto alla Carrarese, prestito con diritto di riscatto. Tutti i dettagli di calciomercato

È arrivata l’ufficialità: Nikola Sekulov, attaccante italiano classe 2002 di origini bulgare, lascia la Sampdoria per approdare alla Carrarese Calcio 1908 in vista della stagione 2025/26. Il giovane centravanti, noto per la sua buona tecnica e versatilità offensiva, chiude così una parentesi breve ma intensa con la maglia blucerchiata.

Arrivato a Genova con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo, Sekulov non è riuscito a trovare la continuità e lo spazio necessari per imporsi in Serie B. La società doriana, in un’ottica di ridimensionamento della rosa e ridefinizione del progetto tecnico, ha scelto di puntare su altri profili, facilitando la sua partenza.

Dettagli dell’operazione: prestito con diritto di riscatto

Contrariamente alle prime indiscrezioni di mercato, che parlavano di un obbligo di riscatto, l’accordo prevede un prestito con diritto di riscatto. Questa formula offre alla Carrarese la possibilità – ma non l’obbligo – di acquisire il giocatore a titolo definitivo al termine della stagione.

Il comunicato ufficiale della Sampdoria recita: «L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con opzione alla Carrarese Calcio 1908 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Sekulov». Un dettaglio che sottolinea come l’operazione sia pensata per dare tempo al club toscano di valutare l’impatto del giocatore prima di un eventuale investimento definitivo.

Un nuovo capitolo per la carriera di Sekulov

Il trasferimento rappresenta per Sekulov una nuova opportunità di rilancio. Alla Carrarese, formazione neopromossa in Serie B e guidata da un progetto ambizioso, il giovane attaccante potrà giocare con maggiore continuità.

La Serie B è una vetrina importante per un calciatore della sua età: più minutaggio significa possibilità di crescere, affinare le proprie doti tecniche e dimostrare il proprio potenziale. Dal canto suo, la Carrarese si assicura un elemento giovane, con margini di miglioramento e già una discreta esperienza nei campionati professionistici italiani.

Se Sekulov saprà sfruttare al meglio questa occasione, potrà diventare una pedina preziosa per l’attacco gialloblù e rilanciare le proprie quotazioni nel panorama calcistico nazionale.