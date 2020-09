Semedo: «Grazie Barcellona. È stato un sogno»

Nelson Semedo ha salutato il Barcellona in attesa del suo trasferimento in Premier League al Wolverhampton

Nelson Semedo ha salutato il Barcellona in attesa del suo trasferimento in Premier League al Wolverhampton.

«Grazie mille Barcellona per avermi dato l’opportunità di vivere il sogno di indossare questa maglia, di giocare al Camp Nou, di imparare e godermi il massimo. Grazie per avermi fatto crescere come giocatore e come persona. Sono stati 3 anni meravigliosi che non dimenticherò mai. Ringrazio i miei compagni, lo staff, i tifosi e tutte le persone che mi hanno aiutato da quando sono arrivato fino ad oggi. Ti auguro buona fortuna».