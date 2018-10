Semplici amaro: «Ko immeritato in Spal-Inter, il pari ci stava stretto»

Le parole di Semplici al termine del ko in Spal-Inter, le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo l’1-2 finale

E’ un Leonardo Semplici piuttosto deluso per il risultato della Spal, il 2-1 dell’Inter non rende giustizia alla prestazione della squadra ferrarese. Queste le dichiarazioni di Semplici a fine partita ai microfoni di Sky Sport: «E’ un dispiacere non portare punti dopo una prestazione del genere. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi, è stata una prova straordinaria. Dopo il pari avevamo l’inerzia del match e abbiamo creato pericoli, ma abbiamo sbagliato un movimento nell’occasione del gol di Icardi. Questa è stata la nostra migliore gara, non meritavamo di perdere».

Prosegue il tecnico della Spal dopo la partita odierna in cui la formazione biancazzurra ha anche fallito un calcio di rigore con il capitano Antenucci che non ha centrato lo specchio della porta calciando a lato dagli undici metri: «C’è delusione, il pareggio già ci stava stretto, ma uscire sconfitti dispiace dopo una partita del genere. Siamo stati sopra le righe, controbattendo all’Inter sotto ogni punto di vista. Antenucci? Capita anche ai migliori di sbagliare. Bisogna pensare positivo, l’obiettivo è la salvezza, dobbiamo cominciare a portare qualche punto per questo obiettivo».