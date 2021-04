Cagliari, Semplici: «Non credo alla sfortuna. C’è tanta delusione»

Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match contro il Verona: le sue dichiarazioni

LA PARTITA – «Io non credo alla fortuna o alla sfortuna. Credo alle capacità che i giocatori mettono in campo. Abbiamo fatto la partita giusta a livello di mentalità, di voglia di fare. Anche oggi abbiamo creato tante occasioni ma non sono abbastanza. Credo che solo attraverso questo tipo di prestazioni possiamo arrivare a dei risultati importanti. La sconfitta pesa molto sull’andamento. Quando sono arrivato mi aspettavo una situazione simile, bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare. Creiamo tanto ma il poco che concediamo ci punisce».

RAMMARICO – «In quei momenti c’è tanta delusione. La squadra sapeva di dover fare un certo tipo di partita. L’abbiamo fatta ma ci manca la cosa più importante: il gol, il risultato. Ogni domenica le partite passano, i punti diminuisconoma noi dobbiamo andare avanti e crederci. Non siamo stati precisi, solo attraverso il lavoro possiamo migliorare».

NAINGGOLAN PLAY – «Duncan è abituato a fare la mezzala. Radja in quel ruolo può darci più qualità mentre Alfred più qualità a centrocampo. Ho cercato di metterli nelle posizioni che potessero farli rendere al meglio, purtroppo si vede solo il risultato. Nonostante questo, mi sento di dover fare un elogio alla squadra: i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine, hanno cercato di modificare il risultato in tutti i modi».

