SEMPLICI: «Fiduciosi nonostante la classifica» – VIDEO

Semplici non si dà per vinto nonostante la sconfitta contro la Roma e l’ultimo posto in classifica: le parole del tecnico della Spal – VIDEO

(Jessica Reatini, inviata a Roma) – Lo spettro della retrocessione aleggia sulla Spal di Semplici, uscita sconfitta dallo Stadio Olimpico di Roma (3-1 il risultato finale in favore dei giallorossi). I ferraresi sono ultimi in campionato, ma il tecnico non si abbatte.

«Siamo fiduciosi nonostante la classifica», dichiara Semplici in zona mista dopo il fischio finale. La squadra tuttavia ha bisogno di punti, e cercherà di strappare una vittoria al Torino nel prossimo impegno di campionato.