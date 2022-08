Semplici: «La Fiorentina deve fare di più. Alcune cose non stanno andando»

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno mister Leonardo Semplici si è espresso sulla partita tra Empoli e Fiorentina

Il commento di Leonardo Semplici sul derby toscano:

L’ANALISI – «Credo che l’Empoli si sia difeso con ordine e abbia fatto una buona gara ieri. Chiaro che dalla Fiorentina ci si aspetta di più, Italiano avrà notato le cose che non sono andate bene. Non è facile trovare sempre la stessa concentrazione e le stesse idee di gioco quando si gioca ogni tre giorni, è chiaro che la Fiorentina deve crescere e ha i mezzi per farlo. Gli obiettivi si prospettano importanti, alla fine la Fiorentina ieri non avrebbe meritato la vittoria».