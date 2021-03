Sensi: «Lavoro per l’Italia. Inter? Abbiamo un grande obiettivo»

Stefano Sensi, centrocampista dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro la Lituania

Stefano Sensi, centrocampista dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro la Lituania. Le sue dichiarazioni.

PRESTAZIONE – «Lavoro per questo, le gare in Nazionale mi sono servite sia mentalmente che fisicamente, voglio essere sempre pronto e disponibile. Il campo ci ha messo del suo, la palla si fermava. Penso comunque che l’errore che abbiamo fatto sia stato nei movimenti. Siamo contenti per la reazione che abbiamo avuto nel secondo tempo».

INTER – «Abbiamo un grande obiettivo nel club e qui in Nazionale abbiamo ottenuto vittorie importanti. Spero di poter continuare così sia con l’Italia che con l’Inter».