Sepe saluta il Napoli: è vicino al Parma

Luigi Sepe è ad un passo dal Parma: l’estremo difensore prova a rilanciarsi dopo alcune stagioni da secondo al Napoli

Con Meret e Karnezis vicino all’arrivo – l’affare con l’Udinese per i due portieri è ormai chiuso – l’avventura di Luigi Sepe al Napoli potrebbe essere giunta alla conclusione. L’estremo difensore, infatti, dopo alcuni stagioni da vice Reina, non ha intenzione di restare in azzurro e vorrebbe rilanciarsi. Su di lui, stando a quanto riportato da Sky Sport, c’è il forte interesse del Parma, che sarebbe molto vicino all’accordo con il club di Aurelio De Laurentiis. L’affare, infatti, potrebbe essere definito già entro domenica.