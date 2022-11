Serbia, Kostic in dubbio per il Brasile

Filip Kostic, esterno sinistro della Juventus, è in dubbio per l’esordio della Serbia contro il Brasile al Mondiale

Non è al meglio Filip Kostic, esterno della Juventus. Il serbo rischia di saltare l’esordio del Mondiale in Qatar contro il Brasile. A confermarlo è stato proprio il CT Dragan Stojkovic in conferenza stampa.

PAROLE – «Kostic è sotto un grosso punto interrogativo, è infortunato dall’ultima partita della Juventus. Sente un infortunio muscolare».