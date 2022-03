Serena: «Juve-Inter gara spartiacque per lo scudetto»

Aldo Serena, doppio ex di Juve-Inter, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24 del prossimo derby d’Italia

LE PAROLE – «Sarà la gara spartiacque per l’Inter in ottica scudetto, perchè se non vince, vista anche la marcia di Milan e Napoli, si fa tutto ancora più difficile di quanto già non sia. La Juve non ha ancora blindato del tutto la zona Champions, ma è abbastanza tranquilla. Anche se probabilmente i bianconeri penseranno a qualcosa di più nonostante le smentite. In casa Juve, storicamente, l’idea era sempre quella che, finchè la matematica non ti condanna, il pensiero di vincere ci deve essere. E non penso che in questi 30/40 anni la mentalità sia cambiata».

