Serginho: «Theo Hernandez diventerà il migliore del mondo»

Per Theo Hernandez arrivano i complimenti di Serginho. Le parole dell’ex esterno del Milan sul francese rossonero

L’ex rossonero Serginho, ospite del canale Twitch di World Soccer Agency, ha elogiato Theo Hernandez. Ecco le sue parole:

«Mi piace Theo, è uno che mi fa ricordare un po’ me. È uno aggressivo, è uno a cui piace tirare in porta, crea. Ogni tanto sbaglia in difesa, ma è normale. Credo che non abbia ancora trovato il suo equilibrio, è ancora giovane e sicuramente lo troverà. Diventerà il prima possibile il terzino più forte del mondo».

