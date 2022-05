Sergio Oliveira: «Il Porto è il mio club, ma volevo dedicarmi alla causa Roma». Le dichiarazioni del centrocampista

Sergio Oliveira, centrocampista della Roma, ha parlato della sua stagione in occasione dell’evento Best Models.

Le sue dichiarazioni: «L’importante per la mia carriera è continuare a vincere. Ho un contratto con il Porto e ora vado a riposare e a ricaricare le batterie. Concludo la stagione con tre titoli, il che ha sempre un forte impatto. Sono molto felice per la doppietta del Porto, per lo staff, i compagni di squadra e gli amici, ma dal momento in cui sono andato alla Roma mi sono dedicato alla causa; anche se ho un sentimento speciale per il Porto e tifo a distanza. Nonostante ciò, anche se il Porto è il mio club, volevo provare qualcosa all’estero, mettermi alla prova e sfidare me stesso. Fortunatamente è andata bene».