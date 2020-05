Serie A a porte chiuse? Sì, ma i sedili saranno occupati dalle animazioni: si studia come evitare immagini di vuoto

Porte chiuse ma sedili occupati. L’idea è stata già messa in pratica in Germania, ma ovviamente si pensa ad applicare il modello tedesco anche in Italia, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Ci saranno delle aperture graduali, ma nel frattempo si cercano altre soluzioni per poter evitare immagini di vuoto. Le animazioni grafiche in tribuna, al momento, sono la soluzione più semplice da applicare.