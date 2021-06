Serie A al centro di Euro2020: 18 gol dei nostri giocatori, Juve e Inter regine

La Serie A ha già prodotto 18 gol in questo Europeo: nessun campionato ha fatto così tanti gol. Juve avanti con 5 giocatori, Inter seconda con 4

Alzi la mano chi avrebbe immaginato che la Serie A dominasse l’Europeo dopo 2 turni, 9 giorni e 24 partite. Dei 50 gol finora segnati nel torneo (oltre a 5 autoreti) ben 18 provengono da giocatori del nostro campionato oltre un terzo, il 36% per la precisione. Comprese le autoreti siamo comunque al 32,7%, quasi un terzo preciso, appunto.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la lotta per ora, un po’ a sorpresa, è con la Bundesliga, a 14 centri, e poi molto dietro gli altri campiona- ti. Come la Premier inglese a 8 e via via altri 7 tornei, fra cui la Super League cinese (unico non europeo) e la Championship inglese (la serie B di Londra) a 2.

Nella classifica per club è ancora l’Italia in testa: Juve a 5 – grazie al tris di Ronaldo e alle reti di Ramsey e Morata ieri -, inseguita dall’Inter a 4, con doppietta di Lukaku e firme di Perisic e Skriniar. Seguono a 3 reti le tedesche Bayer Leverkusen (tripletta dell’ex romanista Schick) e il Borussia Dortmund di Raphael Guerreiro, Thorgan Hazard e Meunier. A 2 invece ci sono 10 club fra cui la Lazio di Immobile, l’Atalanta di Miranchuk e Gosens, il Sassuolo di Locatelli, autore di una doppietta, come la sorpresa Dumfries del Psv, gli ucraini Yaremchuk del Gent belga e Yarmolenko del West Ham; a 2 centri anche il City, il Liverpool, il Lispia e il ’Gladbach. A 1 gol anche le italiane Napoli, il Torino del polacco Linetty e il Genoa dell’eterno macedone Pandev. In tutto 30 club a segno.