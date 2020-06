Serie A, avvocato Di Cintio: «Non c’è unita nel calcio italiano»

L’avvocato Cesare Di Cintio ha espresso su Facebook la propria preoccupazione in merito al calcio italiano e alla Serie A

L’avvocato Cesare Di Cintio ha fatto il punto sull’attuale situazione in cui verte il calcio italiano: «Il calcio italiano aveva l’opportunità di unirsi in un momento di emergenza, ma non ha saputo cogliere la palla al balzo. Le divisioni fra le varie componenti della Federazione e all’interno delle varie leghe dovranno essere affrontate con attenzione nelle sedi opportune».

«Se questo è il quadro, non resta che augurarsi a stretto giro di posta riforme di lunga e pesante gittata. Perché per costruire il futuro e rilanciare un asset che si è svalutato anno dopo anno serve lungimiranza, programmazione, coesione. E un’unità di intenti che oggi non esiste».