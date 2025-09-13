Serie A, le formazioni ufficiali di Cagliari Parma: le scelte dei due tecnici per il primo match della terza giornata

Terza giornata di Serie A – All’Unipol Domus di Cagliari è tutto pronto per il fischio d’inizio della sfida tra Cagliari e Parma, match che promette spettacolo e punti pesanti in classifica. Le due squadre arrivano a questo appuntamento con obiettivi diversi ma con la stessa determinazione di portare a casa il risultato. Il Cagliari, guidato da Fabio Pisacane, ex difensore rossoblù e simbolo di grinta e leadership, punta su un undici equilibrato tra esperienza e freschezza. Il Parma di Carlos Cuesta, giovane tecnico colombiano noto per il calcio propositivo e l’attenzione alla fase di possesso, risponde con un undici votato alla manovra offensiva.

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa (C), Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano; Esposito, Belotti. Allenatore: Fabio Pisacane

A disposizione: Ciocci, Sarno, Palestra, Idrissi, Mazzitelli, Kilicsoy, Deiola, Felici, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Liteta, Borrelli, Zé Pedro.

PARMA (): Suzuki; Ndiaye, Pellegrino, Bernabé, Valeri, Delprato, Lovik, Sorensen, Ordonez, Cutrone, Circati. Allenatore: Carlos Cuesta.

Un match da non perdere

Cagliari-Parma non è solo una sfida tra due neopromosse ambiziose, ma anche un banco di prova per due allenatori emergenti che stanno cercando di imprimere la propria identità tattica. Il pubblico dell’Unipol Domus si prepara a sostenere i rossoblù, mentre i tifosi gialloblù sognano un colpo esterno che darebbe slancio alla stagione.

Con le formazioni ufficiali ormai note, cresce l’attesa per una partita che potrebbe regalare gol, emozioni e spunti interessanti per la corsa salvezza e, chissà, per qualcosa di più.