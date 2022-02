Serie A, Terracciano nuovo commissario ad acta

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lega Serie A avrà un commissario ad acta per cercare di risolvere le controversie delle modifiche per lo statuto

Terracciano è stato scelto come nuovo commissario ad acta per cercare di risolvere le controversie con lo statuto che i club non sono riusciti a risolvere tra loro.

Si occuperà di coadiuvare le squadre nella scelte e nell’adeguare lo statuto alle nuove regole del CONI. Paletti, idee e decisioni questo il compito che dovrà svolgere Terracciano con il nuovo incarico per la Lega Serie A.