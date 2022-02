Serie A, scelti tre nomi per la presidenza della Lega

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Serie A deve scegliere uno dei tre nomi in lista per la presidenza della Lega: Casini, Bini Smaghi e Masi

Giovedì prossimo ci sarà l’Assemblea di Lega per decidere il nuovo presidente per la Serie A. Sono stati presentati i tre nomi in lizza per la poltrona e dalla corsa sembra esser tagliato fuori Bonomi.

Casini, Masi e Bini Smaghi sono i tre nomi su cui i club dovranno porre la loro fiducia, sempre che si arrivi ad una conclusione giovedì. Ad oggi in vantaggio sembra essere Casini, nome caldeggiato nei giorni scorsi e che oltre a favorire l’incontro con il Governo potrebbe lasciar spazio alle decisioni tecniche ai club. Lo riporta il Corriere dello Sport.