Serie A, nel 2021 la commissione ai procuratori è di 174 milioni: ecco chi ha speso di più

La FIGC fa i conti alla Serie A e indica le spese relative alle commissioni per gli agenti: Juve, Inter e Roma sul podio

La FIGC fa i conti della Serie A per quanto riguarda le commissioni agli agenti in fase di mercato. Nel 2021 sono ben 174 i milioni spesi dalle squadre della massima serie per i procuratori.

In testa c’è la Juve con 29 milioni, segue l’Inter con 27.5 e poi chiude il podio la Roma con 26 e via via tutte le altre. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.