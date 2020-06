Serie A, controlli centralizzati e stop ai furbetti: la situazione

I controlli in Serie A potrebbero essere centralizzati per ridurre i tempi di attesa ed eventuali furbetti

La FIGC sta studiando una strategia per centralizzare i controlli e velocizzare l’ottenimento dei risultati dei tamponi che verranno effettuati sui calciatori di Serie A, evitando così eventuali furbetti.

A riportato è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che precisa come la SynLab possa essere l’ente di riferimento per una collaborazione, presentando diversi punti di prelievo in tutta Italia.