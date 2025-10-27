 Serie A, sono ufficiali le designazioni arbitrali della 9ª giornata di campionato: tutti i dettagli
Serie A

Serie A, sono ufficiali le designazioni arbitrali della 9ª giornata di campionato: tutti i dettagli

Serie A, ufficiali le designazioni arbitrali della nona giornata di campionato: tutti i dettagli e l’elenco completo

Con la Serie A ormai nel suo pieno, l’attenzione si sposta già al prossimo turno infrasettimanale. La 9ª giornata si preannuncia ricca di emozioni, con partite di grande fascino e big match che promettono spettacolo. Ecco le designazioni arbitrali per le sfide:

I FISCHETTI DELLA 9° GIORNATA

LECCE – NAPOLI    Martedì 28/10 h. 18.30

COLLU

ROSSI L. – CAVALLINA

IV:      MASSIMI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      PATERNA

ATALANTA – MILAN    Martedì 28/10 h. 20.45

DOVERI

VECCHI – MORO

IV:      MANGANIELLO

VAR:     CHIFFI

AVAR:      DIONISI

COMO – H. VERONA     h. 18.30

MARCENARO

ROSSI C. – BIANCHINI

IV:       PERRI

VAR:      SERRA

AVAR:       GIUA

JUVENTUS – UDINESE     h. 18.30

DI BELLO (foto)

ROSSI M. – BERCIGLI

IV:     BONACINA

VAR:     PATERNA

AVAR:     GUIDA

ROMA – PARMA    h. 18.30

CREZZINI

PERETTI – ZINGARELLI

IV:      LA PENNA

VAR:     AURELIANO

AVAR:    MAGGIONI

BOLOGNA – TORINO     h. 20.45

AYROLDI

CECCONI – CIPRESSA

IV:     ZUFFERLI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      NASCA

GENOA – CREMONESE     h. 20.45

ABISSO

DI GIOIA – DI GIACINTO

IV:    PERENZONI

VAR:     DIONISI

AVAR:     VOLPI

INTER – FIORENTINA     h. 20.45

SOZZA

COSTANZO – PASSERI

IV:     FOURNEAU

VAR:     GHERSINI

AVAR:       CHIFFI

CAGLIARI – SASSUOLO    Giovedì 30/10 h. 18.30

PAIRETTO

COLAROSSI – SCARPA

IV:       MARINELLI

VAR:      CAMPLONE

AVAR:      GUIDA

PISA – LAZIO

MASSA

DEI GIUDICI – TRINCHIERI

IV:     FABBRI

VAR:    MAGGIONI

AVAR:      GHERSINI

