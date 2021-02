Serie A, ecco quanto costano VAR e Goal-line technology: i dettagli

Svelati i dettagli relativi ai costi per VAR e Goal-line technology sostenuti dalla Lega Serie A. Ecco le cifre complete

Il quotidiano economico MilanoFinanza ha pubblicato le cifre che la Lega Serie A spende ogni anno per VAR e Goal-line technology. Il contratto in scadenza al termine di questa stagione prevede una spesa totale di 3,2 milioni di euro.

Nello specifico, per la Goal-line technology vengono investiti 2,2 milioni a stagione. Il VAR costa 986 mila euro all’anno mentre per la tecnologia usata per il fuorigioco vengono spesi 75 mila euro a stagione.