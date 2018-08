Un’unica fascia per tutti i capitani: è questa la scelta della Serie A che imita la Premier League

Novità per la Serie A che sta per cominciare: dalla prima giornata, infatti, tutti i capitani dovranno indossare la stessa fascia, che sarà fornita dalla Lega Calcio. La nuova fascia avrà la scritta CAPITANO in blu su sfondo bianco e sarà accompagnata dal nuovo Stemma della Serie A. I giocatori, dunque non potranno più personalizzarla, così come fatto fino allo scorso anno.

La decisione, però, non è andata giù a tutti. Il Papu Gomez, infatti, tramite il proprio account INSTAGRAM si è lamentato della scelta. Questo il suo messaggio: «Oggi sono molto dispiaciuto perché ho ricevuto il comunicato della Lega Serie A dove spiegano che da quest’anno nessun giocatore potrà più personalizzare le proprie fasce. Due anni fa, quando nessuno aveva mai fatto caso alle fasce, ho avuto questa bellissima idea di creare disegni che mi rappresentano come CAPITANO, ogni partita una diversa e sempre senza mancare di rispetto, ma purtroppo nel calcio di oggi, i giocatori contano sempre di meno».