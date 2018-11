Fiorentina-Juventus Women 0-2: le Bianconere a -1 dalla capolista

Fiorentina-Juventus Women 0-2: le bianconere volano ad un punto dalla vetta e rallentano la scalata delle Viola

La Juventus aveva un conto aperto con la Fiorentina già da Ottobre quando le Bianconere sono state sconfitte dalle Viola in Supercoppa, ma si sono vendicate oggi nel posticipo dell’ottava giornata. La vittoria è firmata da Girelli che, al 9′ del primo tempo, segna il gol del vantaggio e da Bonansea che, al 65′, ben servita da Aluko, raddoppia il risultato. Le Bianconere volano così al secondo posto in classifica e a -1 dal Milan, ma soprattutto rallentano la Fiorentina di Cincotta, che deve ancora recuperare la partita con il Pink Bari. Se avessero battuto le ragazze di Rita Guarino, infatti, avrebbero avuto buone possibilità di essere prime in classifica.