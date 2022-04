Serie A femminile, scudetto, Champions e salvezza: presto i verdetti

Serie A femminile, scudetto, Champions e salvezza: la situazione del massimo campionato femminile

La Serie A femminile si avvia ormai all’epilogo dopo una stagione intensa e appassionante ad alta e a bassa quota. A tre giornate dal termine sono due i verdetti già ufficiali: la retrocessione in B del Verona e la qualificazione in Champions della Juventus Women. Per il resto palla ancora al campo.

La Juve sente ormai profumo di scudetto, forte del suo +5 sulla Roma. Le bianconere potrebbero addirittura diventare campionesse nella prossima giornata qualora la squadra di Spugna non riuscisse a vincere in casa della Fiorentina. Proprio le viola sono state protagoniste di una stagione clamorosamente al di sotto delle aspettative e si trovano ora coinvolte in una sanguinosa lotta salvezza che bracca anche Pomigliano, Empoli, Napoli e Lazio (quest’ultima praticamente spacciata): oltre al Verona ne scendono due. La volata al secondo posto disponibile per la Champions vede infine la Roma nettamente favorita su Milan e Sassuolo.