Pagelle Genoa Inter, i TOP e FLOP del match di Serie A

Pagelle Genoa Inter, i voti del match delle 18 di Serie A che ha visto i nerazzurri vincere con il risultato di 2-1. La squadra di Chivu vola in testa alla classifica

L’Inter non sbaglia e si riprende la vetta della classifica. Le reti di Bisseck e Lautaro nel primo tempo consentono ai nerazzurri di espugnare Marassi con il risultato di 2-1 e portarsi davanti a tutti visto che Milan e Napoli non sono andati oltre rispettivamente il pareggio e la sconfitta. Al Genoa non è bastata la rete di Vitinha nella ripresa per dare vita alla rimonta. Queste le pagelle:

GENOA (3-5-2): Leali 6; Marcandalli 6, Otoa 6 (89′ Cornet s.v.). Vasquez 5.5; Norton-Cuffy 5.5, Frendrup 5.5 (78′ Groenbaek s.v.), Malinovskyi 5, Ellertsson 5.5 (89′ Carboni V. s.v.), Martin 5.5; Vitinha 6.5 (78′ Ekhator s.v.), Colombo 5 (58′ Ekuban 6)

INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 7, Akanji 6.5, Bastoni 6.5; Luis Henrique 6.5, Barella 6, Zielinski 6 (90′ de Vrij s.v.), Sucic 6 (75′ Mkhitaryan s.v.), Carlos Augusto 6.5; Lautaro 7.5 (84′ Diouf s.v.), Pio Esposito 6 (75′ Thuram M. s.v.).