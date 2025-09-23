Serie A, stangata per la Lazio: Guendouzi out due giornate, Belahyane squalificato e multa al club

Serie A, che stangata per la Lazio: Guendouzi out due giornate, Belahyane squalificato e multa al club biancoceleste

Come di consueto, al termine della quarta giornata di Serie A 2024/25, il Giudice Sportivo ha reso note le proprie decisioni disciplinari. Tra i provvedimenti più significativi spiccano quelli che riguardano la Lazio, reduce dal derby capitolino contro la Roma, una sfida intensa che ha lasciato strascichi anche dopo il triplice fischio.

Squalifiche: fermati Belahyane e Guendouzi

Il primo provvedimento riguarda Reda Belahyane, centrocampista marocchino classe 2004, espulso nei minuti finali della stracittadina. Per il giovane talento, arrivato in Italia come prospetto di grande futuro, è stata comminata una giornata di squalifica con la motivazione ufficiale di “fallo grave di giuoco”.

Più pesante la sanzione inflitta a Matteo Guendouzi, centrocampista francese classe 1999, ex Arsenal e Marsiglia, oggi elemento chiave del centrocampo biancoceleste. Il numero 8 della Lazio è stato espulso dall’arbitro Daniele Sozza al termine della gara per proteste e frasi ingiuriose rivolte al direttore di gara. Per lui il Giudice Sportivo ha stabilito due giornate di squalifica, che lo terranno lontano dal campo nei prossimi impegni di campionato.

Multa alla Lazio per il comportamento dei tifosi

Oltre alle squalifiche individuali, la società biancoceleste è stata sanzionata con una multa di 2.000 euro. La decisione è legata al comportamento di alcuni tifosi che, durante il derby, hanno lanciato piccoli oggetti cilindrici di plastica all’interno del terreno di gioco. Un episodio che rientra nelle valutazioni di ordine pubblico e che ha comportato la penalità economica.

Altri provvedimenti: ammonizione per Gila

Tra le decisioni minori figura l’ammonizione a carico di Mario Gila, difensore centrale spagnolo classe 2000, cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid e approdato alla Lazio nel 2022. Per lui si tratta della prima sanzione disciplinare in questa stagione di Serie A.

Impatto sulle prossime partite

Le decisioni del Giudice Sportivo pesano sulla rosa di Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste noto per il suo calcio offensivo e organizzato. Con Guendouzi e Belahyane indisponibili, la Lazio dovrà affrontare le prossime sfide con un centrocampo ridotto, in un momento in cui la squadra è chiamata a ritrovare continuità di risultati.

Il quarto turno di Serie A, dunque, non lascia soltanto verdetti sportivi, ma anche conseguenze disciplinari che potrebbero influenzare il cammino della Lazio nelle prossime settimane.