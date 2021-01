Serie A: la Lega Calcio vuole incassare 1,15 miliardi dai diritti TV

La Lega Calcio ha pubblicato il bando per i diritti TV delle prossime tre stagioni di Serie A e punta ad incassare 1,5 miliardi di euro

Secondo quanto riportato da Gazzetta, l’obiettivo della Lega Calcio è incassare almeno 1,15 miliardi di euro a stagione dalla vendita dei diritti televisivi delle prossime tre stagioni e la raccolta pubblicitaria ad esso collegata. La Lega non si preclude la possibilità di creare un canale tematico ma allo stesso tempo si aspetta che oltre ai soliti broadcaster, Sky e Dazn, arrivando offerte da altre aziende come Amazon, Netflix, Tim, Eurosport e Disney Channel.

Il termine ultimo per presentare le offerte è il 26 gennaio mentre l’11 gennaio verranno assegnati i diritti tv per il mercato internazionale, data in cui dovrebbe essere ratificato l’ingresso dei fondi nella newco appositamente creata. Nulla cambia, invece, per gli orari delle partite: tre finestre per le gare al sabato (alle 15, 18 e 20.45), sei la domenica (una alle 12.30,tre alle 15,una alle 18euna alle 20.45) oltre al posticipo del lunedì (alle 20.45).