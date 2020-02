Serie A, le curiosità sulla 26ª giornata – VIDEO

Le curiosità sulla 26ª giornata. Inter e Juventus sono rimaste a secco soltanto in un’occasione, ecco tutti le statistiche

Solo una partita senza segnare. Questo è il dato interessante della giornata numero 26 in serie A per quanto riguarda il derby d’Italia: Juventus e Inter, infatti, soltanto in un’occasione non hanno trovato il gol in questa stagione.

L’ultimo successo del Cagliari sulla Roma, invece, risale al febbraio 2013: a segnare fu proprio Radja Nainggolan (che segnò il primo gol), che poi passò in maglia giallorossa.