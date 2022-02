Serie A, presentate quattro candidature per il ruolo di presidente di Lega

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le candidature ufficiali presentate per il ruolo di presidente di Lega Serie A sono quattro. Ecco i nomi

Come riportato da Calcio e Finanza, sono ad oggi quattro le candidature ufficiali presentate per il ruolo di presidente della Lega Serie A. Inoltre, c’è tempo fino a venerdì, giorno in cui andrà in scena l’assemblea di Lega, per presentare la propria candidatura ufficiale.

Al momento, in nomi dei quattro manager che hanno ufficialmente confermato la propria candidatura sono: Carlo Bonomi, presidente di Confindustria; Lorenzo Bini Smaghi, economista; Lorenzo Casini, Capo di Gabinetto del Ministero della cultura; Mauro Masi, ex dg della Rai.