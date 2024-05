Lotta salvezza, FROSINONE, UDINESE E EMPOLI: tutte le combinazioni possibili per restare in SERIE A. L’ipotesi SPAREGGIO: cosa deve SUCCEDERE

Frosinone, Udinese ed Empoli si giocano la salvezza all’ultima giornata di Serie A: gli incastri degli ultimi 90′

Saranno 90 minuti di fuoco per tre squadre, con la possibilità che siano anche gli ultimi trascorsi in Serie A. Frosinone 35, Udinese 34, Empoli 33. Ore 20,45, fischio d’inizio Empoli-Roma e Frosinone-Udinese in contemporanea. Ecco le combinazioni possibili per garantirsi la permanenza nella massima serie. Tutte, teoricamente, sono padrone del proprio destino.

FROSINONE – Basta un pari nello scontro diretto con l’Udinese, se la lascerebbero dietro.

UDINESE – Con una vittoria scavalcano il Frosinone e sono salvi. Altrimenti devono sperare di fare lo stesso risultato dell’Empoli per non essere scavalcati.

EMPOLI – Se batte De Rossi è salvo, a quota 36 non possono arrivare entrambe le antagoniste. Con un pari e la contemporanea sconfitta ci sarebbe lo spareggio con l’Udinese. In caso di sconfitta “libererebbe” la tensione sull’altro campo, laziali e friulani sarebbero salvi.