Serie A, Osimhen del Napoli è il miglior giocatore del mese di gennaio

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è stato eletto miglior giocatore della Serie A del mese di gennaio

COMUNICATO – Il premio EA SPORTS Player Of The Month di gennaio è stato assegnato al calciatore del Napoli Victor Osimhen. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli – Cremonese, in programma domenica 12 febbraio 2023 alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

Victor Osimhen è risultato il più votato dai tifosi sul sito http://serieapotm.easports.com/, superando campioni del calibro di Paulo Dybala (Roma), Lautaro Martinez (Inter), Ademola Lookman (Atalanta), Luis Alberto (Lazio).