Serie A, parte l’operazione ritiri sicuri: i dettagli

La Serie A vuole garantire ritiri sicuri ai club italiani: i dettagli del protocollo di somministrazione dei nuovi test anti Coronavirus

La Serie A si prepara alla ripresa degli allenamenti, in attesa di conoscere le sorti del campionato 2019/20. L’obiettivo è quello di garantire ai club italiani ritiri sicuri dove poter effettuare le sedute atletiche, senza correre il rischio di nuovi contagi.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la soluzione riguarda il test sierologico rapido che consentirebbe di avere un esito in 8 minuti. In caso di positività si passerebbe al tampone molecolare, che richiede invece 20 minuti per la risposta.