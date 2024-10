Serie A, lo scudo antipirateria oscura Google Drive, il Codacons: «Presenteremo un esposto»

Serie A, probelmi con il Piracy Shield, che ieri ha bloccato per alcune ore Google Drive in Italia: il Codacons presenta un esposto

Ancora grossi problemi per il Piracy Shield, il sistema incaricato di bloccare il pezzotto e i siti che trasmettono illegalmente le partite della Serie A. Nella scorsa stagione infatti in molti proprietari di siti perfettamente legali si erano lamentati dopo essersi visti bloccato l’accesso ai propri siti. Nella giornata di ieri il Piracy Shield ha però bloccato per alcune ore Google Drive, inibendo il dominio che permette agli utenti di scaricare documenti su Google Drive. In risposta il Codacons ha presentato un esposto alla procura di Roma. Di seguito il loro comunicato.

«Quanto accaduto è gravissimo e rappresenta un precedente pericoloso a danno di una platea enorme di soggetti. La lotta alla pirateria è una esigenza che condividiamo da sempre. Ma le misure di contrasto all’illegalità non possono portare a incidenti come quello che ha interessato Google Drive, un servizio usato da una moltitudine di soggetti (utenti, aziende e professionisti), anche per motivi di studio e lavoro, che ieri è rimasto bloccato per ore causando proteste e disagi. Per tale motivo presenteremo domani un esposto alla Procura della Repubblica di Roma affinché apra una indagine sul caso volta ad accertare possibili fattispecie penalmente rilevanti e le relative responsabilità, valutando al contempo il sequestro del sistema Piracy Shield se non è in grado di scremare adeguatamente i siti da bloccare nell’ambito della lotta alla pirateria, poiché una tale circostanza rappresenterebbe una soluzione immensamente più grave del problema»