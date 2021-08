Serie A, problema qualificazioni mondiali: i sudamericani saltano la terza giornata?

A causa degli impegni nelle qualificazioni a Qatar 2022, i sudamericani delle squadre di Serie A potrebbero saltare la terza giornata

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la Conmebol (Federcalcio Sudamericana) ha autorizzato l’aggiunta di una terza partita per le qualificazioni mondiali in programma ad inizio settembre. Un vero e proprio problema per la Serie A, perchè le gare si giocheranno nella notte tra il 9 e il 10 settembre e i giocatori non farebbero ritorno ai propri club prima di sabato e domenica.

Tra le squadre più colpite ci sarebbero così la Juve, che dovrebbe affrontare la trasferta di Napoli senza Dybala, Cuadrado, Alex Sandro, Danilo e Bentancur e l’Inter che andrà a Genova contro la Samp col rischio di non avere a disposizione Vidal, Vecino, Lautaro Martinez e Sanchez. Guai possibili anche per l’Atalanta, che potrebbe giocare con la Fiorentina senza Zapata, Muriel e Musso.