Serie A, il pronostico di Massimo Mauro: «I favoriti sono ancora loro, ecco il motivo»

Serie A, i pronosotici di Massimo Mauro per la prossima stagione: ecco secondo l’opinionista chi è sono i favoriti per lo scudetto

In un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l’ex difensore Massimo Mauro ha tracciato un primo bilancio della griglia Scudetto per la Serie A 2025/26. Tra previsioni, elogi e riflessioni tattiche, le sue parole suonano come un avvertimento anche per l’Inter reduce da un secondo posto.

Nonostante la fiducia espressa verso il Napoli campione d’Italia, l’Inter rimane per molti addetti ai lavori la favorita naturale per lo Scudetto. La società ha confermato Cristian Chivu in panchina e si continua a trattare con l’Atalanta per Ademola Lookman.

Il progetto tecnico prosegue nel segno della solidità e della sostenibilità, con l’obiettivo dichiarato di restare competitivi sia in Serie A che in Europa.

Mauro invita alla prudenza, ma riconosce la forza nerazzurra: un mix vincente tra stabilità, esperienza e qualità che potrebbe regalare un altro anno da protagonista alla Beneamata. Ecco le parole ai microfoni de la rosea di Mauro sulla Serie A:

«Napoli al primo posto, perché ha vinto e perché si è rinforzato. La permanenza di Conte è straordinaria, ma sarà bellissimo seguire due personalità come la sua e quella di De Laurentiis. L’Inter è una corazzata, il Milan prenderà molti meno gol con Allegri e farà quelli che servono per stare tra le prime quattro, ci metto la firma. La Juventus deve stare assolutamente tra le prime quattro e lottare per lo scudetto. Deve tornare a essere competitiva per quello».