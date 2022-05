Serie A, gli ultimi verdetti: la Salernitana perde, ma è il Cagliari a sprofondare in B

La Salernitana perde contro l’Udinese, ma è il Cagliari a sprofondare in Serie B perché non riesce a superare il Venezia

La Salernitana si salva pur perdendo l’ultima giornata di Serie A contro l’Udinese. I campani perdono per 4-0 in casa, ma alla fine è il Cagliari a sprofondare in B.

I sardi non vanno oltre lo 0-0 contro il Venezia nonostante gli assalti continui della squadra di Agostini. Gli ultimi verdetti sono questi: la Salernitana resta in A e il Cagliari retrocede in B.