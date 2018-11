Un sondaggio svela che la Juventus è la squadra più amata d’Italia, mentre la più odiata è l’Inter

Secondo il sondaggio di Statista sul calcio europeo “European Football Benchmark”, in Italia ci sono 33 milioni di tifosi. La squadra più amata in assoluto è la Juventus, il 39 % degli intervistati, infatti, ha affermato di tifare per la squadra bianconera. Il club di Agnelli, però, a causa della sua notorietà, è anche una delle più odiate, ma si ferma al secondo posto di questa speciale classifica. La più odiata risulta essere l’Inter con il 40 % dei voti.