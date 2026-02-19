Serie A, trasferte vietate per i tifosi Roma, Napoli e Fiorentina? La decisione del TAR sul ricorso delle associazioni dei supporter

Il panorama calcistico italiano dovrà fare i conti con spalti parzialmente vuoti nei settori ospiti fino alla conclusione del campionato. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha infatti confermato la validità dei provvedimenti restrittivi che vietano le trasferte ai sostenitori di Roma, Napoli e Fiorentina. La decisione è giunta attraverso il deposito di quattro ordinanze specifiche, con le quali i giudici amministrativi hanno respinto le istanze cautelari presentate dalle diverse associazioni di tifosi.

I decreti, emanati originariamente dal Ministero dell’Interno, erano stati adottati come risposta diretta ai gravi episodi di violenza e agli scontri tra fazioni opposte avvenuti lungo i tratti autostradali. Secondo il TAR, la necessità di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini ha una priorità assoluta rispetto al diritto dei supporter di seguire la propria squadra lontano dalle mura amiche.

Le specifiche sulle ordinanze e la situazione della tifoseria laziale

Nonostante la linea della fermezza, si registra una piccola apertura per i colori giallorossi. Nell’ordinanza n. 1066, il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso limitatamente ai residenti nelle province del Lazio diverse da Roma. Questo significa che una parte della tifoseria romanista potrà tornare a viaggiare, circoscrivendo la restrizione ai soli residenti nella Capitale.

Per quanto riguarda la Lazio, il decreto non è stato impugnato, rimanendo dunque in vigore senza alcuna modifica o eccezione. Questa stretta governativa influenzerà inevitabilmente l’atmosfera delle prossime sfide, incluse quelle che vedranno protagoniste le inseguitrici dell’Inter.