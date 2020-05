Serie A, virologo Pregliasco: «Tifosi allo stadio? Forse da luglio»

Il virologo Fabrizio Pregliasco ha parlato del ritorno dei tifosi allo stadio in vista dell’ultima parte di Serie A

Il virologo Fabrizio Pregliasco ha ipotizzato il ritorno dei tifosi allo stadio a partire da luglio: «Da metà luglio è possibile che una piccola fetta di spettatori torni allo stadio. Per ridurre quanto più possibile la circolazione del virus, è giusto agire con cautela».

«Spero arrivi presto il vaccino, ma ancora non sappiamo se questo virus dà un’immunità per lungo o breve periodo. La disponibilità effettiva di un vaccino richiede un anno, un anno e mezzo come minimo. Per ora bisogna convivere con il virus», ha concluso Pregliasco.