Serie B, Balata sulla pirateria: «Fa male al calcio»

Le parole di Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, sull’intervento dell’AgCom sul tema pirateria. I dettagli

Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, si è espresso sull’intervento dell’AgCom sul fenomeno della pirateria legato al calcio.

PAROLE – «Apprezziamo l’intervento di AgCom in tema di antipirateria perché il provvedimento ‘aperto e dinamico’ da attuarsi anche attraverso il meccanismo machine to machine costituisce un grandissimo passo in avanti per la lotta alle pratiche illecite in materia audiovisiva».