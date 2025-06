Serie B, allenatore Bari: prende sempre più quota il nome di Fabio Caserta! Passi avanti per l’ex Catanzaro

Dopo la decisione di non prolungare il percorso con Moreno Longo e il netto rifiuto di Alessandro Nesta delle scorse ore, il Bari prosegue la ricerca del nuovo profilo che possa guidare la squadra per la stagione 2025-2026.

Secondo quanto dichiarato da Sky Sport, infatti, nelle ultime ore avrebbe preso quota il nome di Fabio Caserta, reduce dall’esperienza al Catanzaro (a sua volta sempre più vicino all’annuncio di Aquilani), nella quale i giallorossi hanno chiuso al 6° posto in campionato con la sconfitta in semifinale play-off contro lo Spezia.

Magalini nella giornata di ieri avrebbe incontrato il tecnico e i due poi si sarebbero dati appuntamento oggi per nuovo confronto, che avrebbe avuto dei risvolti estremamente positivi, facendo procedere senza intoppi la trattativa tra le parti.

Un nome importanti per la squadra del capoluogo pugliese che punta a tornare in zona play-off dopo la pesante assenza di questa stagione, in cui ai galletti, con qualche pareggio di troppo, è sfumata solo nel finale di stagione.