Serie B, calciomercato Bari: possibile divorzio tra i pugliesi e Longo. Un ex Serie A il possibile sostituto

In giornata Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, parlando in vista della prossima stagione si è sbilanciato con le dichiarazioni inerenti al possibile futuro nel club biancorosso di Longo, attuale tecnico dei pugliesi.

DICHIARAZIONI – «Longo? Questa è una riunione importante che stiamo facendo su tutte le decisioni che dovremo prendere. Per ora non ho ancora deciso nulla».

Il destino dell’allenatore sembra segnato con la possibile separazione a fine stagione e l’avvio dalla prossima di un nuovo corso che tra le certezze manterrà invariato il duo dirigenziale Magalini-Di Cesare al comando, per la costruzione di una formazione che possa puntare quantomeno alla zona play off dopo due stagioni deludenti.

In attesa del divorzio ufficiale, il Bari si guarda intorno, alla ricerca di un sostituto adatto e come riporta Telebari il primo nome sulla lista sarebbe quello di Roberto D’Aversa destinato a lasciare l’Empoli dopo la retrocessione, ma dall’ingaggio pesante per il club pugliese.

Alternative sono i nomi di Andrea Sottil, già cercato lo scorso anno, e Guido Pagliuca, artefice del grande campionato della Juve Stabia, mentre sembra allontanarsi l’ipotesi Vincenzo Vivarini. Fra gli emergenti, invece, piacciono i profili di Ignazio Abate, Davide Possanzini e Massimo Donati, quest’ultimo ex bandiera biancorossa da calciatore.