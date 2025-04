Serie B, colpo Bari al San Nicola. Vittoria per 2-1 sul Palermo grazie al gol nel finale di Simic

Serie B, Bari Palermo termina 2-1 per i padroni di casa. Decisivo Simic all’89esimo

Porta a casa i 3 punti il Bari che al San Nicola supera, nell’anticipo della 33a giornata di Serie B, il Palermo con il risultato di 2-1.

Un successo particolarmente importante per i galletti, che si portano in zona play-off in attesa di Cesena e Modena, in campo domani, a -1 proprio dai rosanero, settimi con 45 punti.

Il match del San Nicola si sblocca subito, dopo 6 minuti, con la rete di Giulio Maggiore che manda in vantaggio i biancorossi e la risposta di Pohjanpalo al 18esimo che riporta in parità in punteggio.

Risultato di 1-1 che sembra poter restare fino al triplice fischio, ma il Bari nel finale torna a spingere con più forza e con Simic all’89esimo sigla il 2-1, dagli sviluppi di un corner battuto da Bellomo, che evita il 18esimo pareggio in campionato per un più prezioso successo.