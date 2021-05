Serie B, Lecce al Via del Mare per altri 10 anni

Il Lecce ha comunicato di aver ricevuto dal Comune una nuova concessione per lo stadio Via del Mare

Il Lecce, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato di aver ricevuto dal Comune una nuova concessione per lo stadio Via del Mare per altri 10 anni.

«L’U.S. Lecce comunica che, con determina del 22/4/2021, notificata nella giornata di ieri, il Comune di Lecce ha disposto, a conclusione della procedura di gara indetta con bando del 8/9/2020, l’aggiudicazione alla scrivente della concessione in uso e gestione dello Stadio Via del Mare “Ettore Giardiniero” per la durata di anni dieci. A tale provvedimento seguirà, a breve, la sottoscrizione del relativo atto di Convenzione».